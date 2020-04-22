Сумські піаністи відзначились на Міжнародному онлайн-конкурсі «Lviv Kawai Quarantine 2020»

Участь у творчих змаганнях також взяли конкурсанти з Литви, Латвії, Молдови, Польщі, Румунії, Німеччини, Італії та Туреччини. Разом із тим, у складі міжнародного журі були й видатні виконавці та викладачі.

Так, юним сумським талантам Софії ЯРОШЕНКО та Камілі ЛОПАТЦІ у другій віковій категорії вдалось здобути абсолютне I місце. У цій же категорії III місце посіли Марія КОСТЮК та Георгій ГОРЛАЧ.

Срібними призерами третьої вікової категорії стали Віола СКУЛІНЕЦЬ та Марія СЕНЮК. Дипломант – Арсеній ПРИХОДЬКО.