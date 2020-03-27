Сумские патрульные поймали рыбаков-браконьеров

Прибыв на место, инспекторы действительно обнаружили небольшой костер, а вот рядом уже никого не было. Пока они тушили костер, их внимание привлек подозрительный шум на водоеме. Подойдя ближе, стражи порядка увидели резиновую лодку, в котором находились двое мужчин, которые расставляли рыболовные сети. Через некоторое время, когда граждане сошли на берег, патрульные задержали их. Ими оказались 24- и 35-летний жители областного центра.
За несколько дней о еще одном случае, вероятно, нарушение правил рыболовства стражам порядка сообщили неравнодушные граждане. На этот раз событие произошло на Косовщинском водохранилище. Заявитель, которого встретили патрульные на месте происшествия, рассказал, как трое мужчин в водоеме расставляли рыболовную сетку. Граждан, на которых и указал человек, инспекторы сразу же обнаружили и задержали.
В обоих случаях на место патрульные вызвали работников Сумского рыбоохранного патруля. Они составили участников события административные материалы по ч. 4 ст. 85 (Грубое нарушение правил рыболовства) КоАП, а орудия лова изъяли.
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