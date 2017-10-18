Двойные стандарты в Сумской мэрии: тому дам, тому не дам

Автор петиции просил вернуть двустороннее движение по улице Александра Анищенко и переулка Алексея Береста.
В ответе за подписью мэра Сум Александра Лысенко говорится, что односторонне движение на указанных улицах было введено с целью оптимизации дорожного движения, создания безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения. И что все законно…
Именно для этого еще год назад, в апреле 2019 года департаменту инфраструктуры города было поручено подготовить проект решения исполнительного комитета по вопросам организации одностороннего дорожного движения по ул. А. Анищенко и переулка А. Береста.
И только осенью решение исполкома было принято после разработки схемы движения. А знаки повесили только в феврале 2020 года.
В то же время двухсторонне движение на ул. Ахтырской было введено волевым решением директора КП «Дорремстрой» Александром Вегерой, который просто распорядился отменять знаки. Теперь же в ответе на подобную петицию мэр отвечает, что решение исполкома будет принято, но уже после фактического незаконного введения двухстороннего движения на Ахтырской. Получается, что для изменения схемы движения на Анищенко-Береста ушло 10 месяцев, а на Ахтырской всего два – от простого предложения на аппаратном совещании до замены знаков.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть одностороннее движение на ул. Ахтырскую»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть двустороннее движение по улице Александра Анищенко и переулка Алексея Береста»....
Департамент инфраструктуры города установил дорожные знаки, регламентирующие одностороннее движение для автомобилей на двух участках....
Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера предложил поменять направление движения на некоторых улицах....
Сегодня, 18 октября, на заседании исполкома принято решение об одностороннем движении по ул. Казацкий вал....