Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28215

Двойные стандарты в Сумской мэрии: тому дам, тому не дам

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Вернуть двустороннее движение по улице Александра Анищенко и переулка Алексея Береста в г. Сумы».

Автор петиции просил вернуть двустороннее движение по улице Александра Анищенко и переулка Алексея Береста.

В ответе за подписью мэра Сум Александра Лысенко говорится, что односторонне движение на указанных улицах было введено с целью оптимизации дорожного движения, создания безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения. И что все законно…

Именно для этого еще год назад, в апреле 2019 года департаменту инфраструктуры города было поручено подготовить проект решения исполнительного комитета по вопросам организации одностороннего дорожного движения по ул. А. Анищенко и переулка А. Береста.

И только осенью решение исполкома было принято после разработки схемы движения. А знаки повесили только в феврале 2020 года.

В то же время двухсторонне движение на ул. Ахтырской было введено волевым решением директора КП «Дорремстрой» Александром Вегерой, который просто распорядился отменять знаки. Теперь же в ответе на подобную петицию мэр отвечает, что решение исполкома будет принято, но уже после фактического незаконного введения двухстороннего движения на Ахтырской. Получается, что для изменения схемы движения на Анищенко-Береста ушло 10 месяцев, а на Ахтырской всего два – от простого предложения на аппаратном совещании до замены знаков.

Общество Одностороннее движение

По тематике

Сумчане просят вернуть односторонне движение на Ахтырской
10.04.2020 09:51

Сумчане просят вернуть односторонне движение на Ахтырской

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть одностороннее движение на ул. Ахтырскую»....

Сумчане хотят вернуть двухсторонне движение между Петропавловской и Кондратьева
02.03.2020 14:23

Сумчане хотят вернуть двухсторонне движение между Петропавловской и Кондратьева

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть двустороннее движение по улице Александра Анищенко и переулка Алексея Береста»....

В Сумах на двух улицах установили одностороннее движение
27.02.2020 16:04

В Сумах на двух улицах установили одностороннее движение

Департамент инфраструктуры города установил дорожные знаки, регламентирующие одностороннее движение для автомобилей на двух участках....

В Сумах хотят сделать Ахтырскую двухсторонней
20.01.2020 10:20

В Сумах хотят сделать Ахтырскую двухсторонней

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера предложил поменять направление движения на некоторых улицах....

18.10.2017 11:58

В Сумах установили односторонне движение на Казацком валу

Сегодня, 18 октября, на заседании исполкома принято решение об одностороннем движении по ул. Казацкий вал....

Новости

Сумской исполком смягчил карантин и снял все блокпосты
Сегодня 18:07
На Сумщине за сутки подтверждено 16 новых случаев коронавируса: в Сумах – 9
Сегодня 09:52
В Сумах чиновников облсовета подозревают в растрате 1,5 млн грн
Сегодня 17:55
В Сумах коронавирусом заболело еще два ребенка
Сегодня 17:54
Еще одна спасенная жизнь: патрульные предотвратили самоубийство сумчанина
Сегодня 17:35
СБУ проводит обыски в управлении коммунального имущества Сумского облсовета
Сегодня 17:31
Двойные стандарты в Сумской мэрии: тому дам, тому не дам
Сегодня 17:28
Сумские патрульные поймали рыбаков-браконьеров
Сегодня 17:18
В Сумах двухстороннее движение по Ахтырской утвердят «передним числом»
Сегодня 16:58
В Ахтырке завели дело на пенсионера, укравшего цветы с клумбы
Сегодня 16:40
Полиция разыскивает интернет-афериста, который обманул пасечника с Сумщины
Сегодня 15:59
Сумські піаністи відзначились на Міжнародному онлайн-конкурсі «Lviv Kawai Quarantine 2020»
Сегодня 15:25
view counter

Статьи

С Победой… в Аргентину!
Сегодня 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
Сегодня 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ® 3
24.04.2020 15:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.