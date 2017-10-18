Двойные стандарты в Сумской мэрии: тому дам, тому не дам Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Вернуть двустороннее движение по улице Александра Анищенко и переулка Алексея Береста в г. Сумы».

Автор петиции просил вернуть двустороннее движение по улице Александра Анищенко и переулка Алексея Береста.

В ответе за подписью мэра Сум Александра Лысенко говорится, что односторонне движение на указанных улицах было введено с целью оптимизации дорожного движения, создания безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения. И что все законно…

Именно для этого еще год назад, в апреле 2019 года департаменту инфраструктуры города было поручено подготовить проект решения исполнительного комитета по вопросам организации одностороннего дорожного движения по ул. А. Анищенко и переулка А. Береста.

И только осенью решение исполкома было принято после разработки схемы движения. А знаки повесили только в феврале 2020 года.

В то же время двухсторонне движение на ул. Ахтырской было введено волевым решением директора КП «Дорремстрой» Александром Вегерой, который просто распорядился отменять знаки. Теперь же в ответе на подобную петицию мэр отвечает, что решение исполкома будет принято, но уже после фактического незаконного введения двухстороннего движения на Ахтырской. Получается, что для изменения схемы движения на Анищенко-Береста ушло 10 месяцев, а на Ахтырской всего два – от простого предложения на аппаратном совещании до замены знаков.