СБУ проводит обыски в управлении коммунального имущества Сумского облсовета Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Ямпольского райсовета Александр Тахтай.

«СРОЧНО!!! В коммайне Сумского облсовета киевские СБУшники и Нацполиция проводят обыски и выемку документов», - написал он. Ждем комментариев правоохранителей.