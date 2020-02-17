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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:35200

Еще одна спасенная жизнь: патрульные предотвратили самоубийство сумчанина

Экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который угрожает выпрыгнуть из окна 5-го этажа на ул. Харьковской.

Несколько минут, и стражи порядка прибыли на вызов. Заявительница, которая и вызвала инспекторов, рассказала, что ее муж в состоянии сильного волнения угрожает самоубийством и на ее уговоры никак не реагирует.

Зайдя в комнату, патрульные увидели гражданина, который стоял на подоконнике. Он действительно находился в нервном состоянии и никого к себе не подпускал. Чтобы предотвратить его необдуманные поступки, патрульные полицейские пытались успокоить мужчину, общаясь и слушая его.

К счастью, получасовой разговор дала свой результат. Инспекторам удалось успокоить мужчину и убедить его слезть с подоконника. Что побудило 44-летнего мужчину на такой поступок, выясняли медики, которых на место вызвали патрульные полицейские. В дальнейшем мужчину доставили в психиатрическое отделение.

Общество Самоубийство

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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