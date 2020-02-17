Еще одна спасенная жизнь: патрульные предотвратили самоубийство сумчанина

Несколько минут, и стражи порядка прибыли на вызов. Заявительница, которая и вызвала инспекторов, рассказала, что ее муж в состоянии сильного волнения угрожает самоубийством и на ее уговоры никак не реагирует.
Зайдя в комнату, патрульные увидели гражданина, который стоял на подоконнике. Он действительно находился в нервном состоянии и никого к себе не подпускал. Чтобы предотвратить его необдуманные поступки, патрульные полицейские пытались успокоить мужчину, общаясь и слушая его.
К счастью, получасовой разговор дала свой результат. Инспекторам удалось успокоить мужчину и убедить его слезть с подоконника. Что побудило 44-летнего мужчину на такой поступок, выясняли медики, которых на место вызвали патрульные полицейские. В дальнейшем мужчину доставили в психиатрическое отделение.
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