В Сумах коронавирусом заболело еще два ребенка Об этом сегодня, 8 мая, во время заседания исполкома сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, сегодня подтвердилось еще два случая заболевания коронавируса у детей в Сумах. Теперь таких случаев в городе четыре.