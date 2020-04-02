В Сумах чиновников облсовета подозревают в растрате 1,5 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение государственных средств, которые были предусмотрены для обустройства рабочих мест медиков Сумской областной детской клинической больницы.
По предварительным данным следствия, должностные лица одного из управлений Сумского облсовета при организации тендера на приобретение 80 компьютеров для медучреждения искусственно завысили стоимость продукции более чем на 1,5 миллиона гривен. Деньги были перечислены на аффилированную коммерческую структуру, которая, благодаря вмешательству чиновников, безосновательно одержала победу в ходе проведения торгов.
Оперативники спецслужбы задокументировали проведения сделки по выводу в «тень» бюджетных денег.
Во время обысков по месту работы фигурантов правоохранители обнаружили документы и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В ходе проведения следственно-оперативных действий руководитель одного из управлений облсовета пытался избавиться от незадекларированных 10 000 долларов США и технических паспортов на два автомобиля, которыми он пользовался. Вещественные доказательства должен был незаметно вынести из помещения учреждения его подчиненный.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.
Проверяется возможная причастность фигурантов к другим фактам противоправной деятельности.
Разоблачение сделки проводилось совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает пресс-служба управления СБУ в Сумской области.
Речь идет об управлении коммунальным имуществом Сумского облсовета.
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