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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:07109

Сумской исполком смягчил карантин и снял все блокпосты

В то время, как в городе наблюдается вспышка заболевания коронавирусом в городе смягчают карантинные мероприятия.

Решение было принято сегодня, 8 мая, на заседании исполкома Сумского горсовета, которое проходило в онлайн-режиме.

Одним решением исполком подчинился постановлению Кабмина, которым предусмотрены послабления в карантине с 11 мая. Вторым – снял все блокпосты.

Напомним: за последнюю неделю Сумы выбились в лидеры по количеству заболевших коронавирусом по области. На утро таких было уже 34, хотя неделю назад их было всего 9.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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