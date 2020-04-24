Сумской исполком смягчил карантин и снял все блокпосты

Решение было принято сегодня, 8 мая, на заседании исполкома Сумского горсовета, которое проходило в онлайн-режиме.
Одним решением исполком подчинился постановлению Кабмина, которым предусмотрены послабления в карантине с 11 мая. Вторым – снял все блокпосты.
Напомним: за последнюю неделю Сумы выбились в лидеры по количеству заболевших коронавирусом по области. На утро таких было уже 34, хотя неделю назад их было всего 9.
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