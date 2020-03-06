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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:19188

В Сумской ОГА решили заняться возрождением биатлона

В области создали рабочую группу по развитию биатлона в Сумской области и договорились о возрождении лыже-роллерной трассы в Токарях.

В Сумы приехали первый заместитель ФСО «Динамо Украина» Виктор Корж и президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Мы сегодня сконцентрировались на развитии материально-технической базы по биатлону и определили усилия по восстановлению лыже-роллерной трассы, дооборудование самой Олимпийской базы в Токарях и координации этого объекта из Национального государственного центра биатлону, который создан совместными усилиями под флагами Министерства молодежи и спорта», - сообщил Виктор Корж.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак добавил, что Украина имеет договоренность с Международной Федерацией по биатлону о том, чтобы проводить соревнования по биатлону в Украине. Наша страна может проводить соревнования по летним чемпионатам мира, Европы и т.п. Мы должны воспользоваться этой возможностью, а для этого необходимо подтянуть материальную базу. Сейчас выделены средства на строительство в Буковеле биатлонного комплекса, который будет одним из лучших в Европе.

«Я хочу, чтобы биатлон возродился, ведь украинские биатлонисты, многие из которых жители Сумщины, лучшие в мире, а мы не имеем никакого комплекса для проведения соревнований, - говорил Владимир Брынзак. - Мы знаем об инициативе главы Тростянецкой ОТГ Юрия Бовы, который имеет амбициозные планы на строительство равнинного спортивного комплекса. Поэтому Буковель вместе с Тростянцом и Токарями станут хорошей базой для проведения подготовки к международным соревнованиям.

Президент Федерации биатлона Украины отметил, что спортсмены Сумщины должны тренироваться дома, а не выезжать в Чернигов и потом выступать именно за эту область: «Нам бы хотелось, чтобы вы возродили традиции, восстановили лыжные базы в Стецьковке, Токарях, Тростянце, других громадах. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь вам».

Подводя итоги встречи, глава облгосадминистрации Роман Грищенко отметил, что в области создают рабочую группу, которая будет заниматься развитием биатлона, а фактически помогать развитию биатлона в Украине. В рабочую группу войдут ведущие спортсмены области, представители облсовета, а от облгосадминистрации - руководитель патронатной службы Александр Ларин и советники главы облгосадминистрации Антон Марчук, Роман Быков, Татьяна Мироненко.

«Сумщина должна стать одним из центров развития биатлона в Украине и благодаря победам наших спортсменов звучать на мировых спортивных аренах», - отметил Роман Грищенко.

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