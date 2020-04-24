Сумская мэрия опубликовала решение по карантинным смягчениям В решении «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.03.2020 № 172 «Про заходи під час карантину щодо запобігання розповсюдженню на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» говорится о новой редакции старого решения.

Теперь оно выглядит так:

«1.Працівники виконавчих органів Сумської міської ради, підприємств, установ, організацій, закладів, інших суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичні особи, які знаходяться на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади, зобов’язані неухильно дотримуватися карантинних заходів у період дії карантину на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади.

2. Заборонити на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади:

2.1. знаходитися у публічних місцях, у тому числі у громадському транспорті, без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски);

2.2. відвідування закладів освіти (шкільної, дошкільної та позашкільної) її здобувачами;

2.3. роботу приватних дитячих студій (гуртків, секцій);

2.4. проведення всіх масових заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

2.5. відвідування театрів, кінотеатрів, крім проведення у театрах, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах за рішенням органів управління репетицій, тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду працівників до закладу.

3. Заборонити на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, за винятком господарської діяльності дозволеної під час дії карантину відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Торгівля непродовольчими товарами, побутового обслуговування та надання послуг громадського харчування.

4.1. Торгівля непродовольчими товарами (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутове обслуговування населення дозволяється за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів.

4.2. Діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто неба дозволяється за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років) і перебування відвідувачів, крім часу приймання їжі, у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

4.3. Діяльність з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос дозволяється за умови, що суб’єкт господарювання, який проводить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук), а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів.

4.4. Вхід відвідувачів до приміщень закладів громадського харчування забороняється крім відкритих (літніх) майданчиках просто неба та відвідування туалетної кімнати.

5. На території Сумської міської об’єднаної територіальної громади вводяться такі обмеження:

5.1. зупиняється виконання планів культурно-масових та спортивних заходів на період карантину та планування таких заходів, у тому числі пов’язаних з виїздом фізичних осіб за кордон, до стабілізації ситуації;

5.2. зупиняється проведення особистих прийомів громадян в усіх виконавчих органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності за виключенням прийому громадян в он-лайн режимі;

5.3. зупиняється робота молочної кухні КНП «ДКЛ Святої Зінаїди»;

5.4. усі масові соціально значимі заходи відбуваються виключно в режимі здійснення інтернет-стримінгу.

6. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами та у сфері послуг, які дозволяються, зобов’язані:

6.1. забезпечити продаж хлібобулочних, кондитерських, інших груп продовольчих товарів виключно фасованими (у ПЕТ-пакетах, плівці тощо);

6.2. визначити максимально допустиму кількість людей, які можуть одночасно бути присутніми в торговому залі з розрахунку 10 кв.м торгової площі на одну людину, призначити відповідальних працівників, які будуть здійснювати контроль за допустимою кількістю людей у торговому залі та не допускати до об’єкту торгівлі покупців, якщо в ньому вже перебуває максимально допустима кількість покупців.

6.3. забезпечити дотримання покупцями порядку черги, за яким покупці повинні знаходитись перед входом до об’єкту торгівлі на відстані 1,5 м один від одного;

6.4. розмістити на видному місці (при вході в об’єкт торгівлі) інформацію для покупців щодо обмеження кількості відвідувачів, порядку проведення дезінфекції рук, обов’язкової наявності у них засобів індивідуального захисту (медичні або респіраторні маски, у тому числі виготовлених самостійно);

6.5. не допускати в торговий зал покупців без засобів індивідуального захисту (медичні або респіраторні маски, у тому числі виготовлених самостійно) та не здійснювати відпуск товару таким покупцям у випадку здійснення торгівлі поза торговим залом;

6.6. допускати працівників суб’єкта господарювання до виконання трудових обов’язків виключно в засобах індивідуального захисту (медичні або респіраторні маски, гумові рукавички, окуляри або пластиковий захисний екран для обличчя) та забезпечити дотримання працівниками правил їх використання, правил особистої гігієни;

6.7. здійснювати регулярне провітрювання та дезінфекцію приміщень;

6.8. встановити засоби особистої гігієни для обробки рук при вході в торговий зал та забезпечити контроль за виконанням фізичними особами дезінфекції рук під час входження до об’єкту торгівлі.

7. Суб’єкти господарювання, підприємства, установи та організації, заклади всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади, зобов’язані:

7.1. з метою недопущення скупчення людей у торгових залах, залах обслуговування та на касах, запровадити на час проведення карантинних заходів пропускний режим (з розрахунку 10 м.кв. площі на людину);

7.2. забезпечити дотримання безпечної відстані (1,5 м) між клієнтами, які стоять у черзі в закладах та при вході до них;

7.3. використовувати засоби індивідуального захисту, запроваджувати за можливістю безготівкові розрахунки, дистанційну торгівлю з адресною доставкою товарів клієнту;

7.4. запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань;

7.5. максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій;

7.6. запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику;

7.7. передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень, здійснювати вологе прибирання не рідше 2-х разів на день (зміну), за можливості – дезінфекційні заходи, в тому числі за допомогою кварцювання;

7.8. забезпечити працівників, які перебувають на робочих місцях та за специфікою виконуваних завдань не можуть бути переведені на дистанційну форму роботи, засобами індивідуального захисту (антисептичні засоби, маски/респіратори);

7.9. здійснювати інші заходи передбачені вимогами чинного законодавства України та нормативних актів.

8. Дозволити роботу суб’єктам господарювання, які є операторами ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – агропродовольчих ринків), за умови дотримання протиепідемічних вимог встановлених до діяльності агропродовольчих ринків та позитивних висновків ГУ Держпродспоживслужби у Сумській області за результатами позапланової перевірки на предмет дотримання протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків, встановлених частиною першою Постанови головного державного санітарного лікаря України від 27.04.2020 № 14, а саме:

- наявності реєстрації агропродовольчого ринку, як оператора ринку харчових продуктів та експлуатаційного дозволу;

- допуску працівників агропродовольчого ринку, продавців та відвідувачів на територію ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски або респіратора;

- допуску на територію ринку працівників агропродовольчого ринку, продавців та відвідувачів після проходження безконтактного температурного скринінгу;

- наявності на кожному вході (виході) на територію агропродовольчого ринку диспенсерів з антисептиком;

- кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати кількості, з розрахунку 1 покупець на 10 квадратних метрів торгівельної площі;

- відстань між робочими місцями продавців повинна складати не менше 3-х метрів, місця торгівлі необхідно обладнати захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику;

- проведення дезінфекції контактних поверхонь проводити кожні 3 години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні місця – в кінці кожного робочого дня;

- відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до агропродовольчого ринку території;

- забезпечення постійного інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватись під час карантину.

9. Зобов’язати керівників ринків в разі отримання позитивного висновку від ГУ Держпродспоживслужби у Сумській області на предмет дотримання протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків своєчасно через засоби масової інформації інформувати населення та відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради про дату відкриття ринків.

10. Керівники суб’єктів господарювання, які надають послуги з управління багатоквартирним будинком, керівники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, керівники житлово-будівельних кооперативів та власники житлових та нежитлових приміщень, у частині належного останнім індивідуально визначеного майна, зобов’язані протягом всього часу встановленого карантину проводити, відповідно до затверджених графіків, дезінфекцію місць загального користування, у т.ч. ліфтових кабін, сходових клітин, під’їздів житлових будинків, вхідних дверей, що знаходяться в їх управлінні/утриманні або у власності.

11. Рекомендувати суб’єктам господарювання приватної форми власності, які надають медичні послуги населенню на підставі ліцензії на медичну практику, забезпечити неухильне виконання наказу МОЗ України від 13.03.2020 № 663 «Про оптимізацію заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків COVID-19».

12. Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради:

12.1. забезпечити неухильне виконання Алгоритму запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширенню COVID-19 у місті Суми та Комунікаційного плану щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на СОVID-19 з урахуванням заходів, передбачених у Регіональному плані заходів щодо недопущення занесення та поширення на території міста Суми гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОVID-19, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 25.02.2020 № 74-ОД.

12.2. забезпечити створення та ведення обліку наявного резерву медичного персоналу, що перебуває поза межами системи охорони здоров’я (зокрема медпрацівників з епідеміологічною підготовкою, що змінили місце роботи, працездатних пенсіонерів тощо).

12.3. опрацювати питання першочергового забезпечення засобами індивідуального медичного захисту, зокрема респіраторами, медичних працівників.

12.4. організувати постійний моніторинг епідемічної ситуації з урахуванням ризику занесення коронавірусної інфекції із сусідніх територій та держав;

12.5. опрацювати питання щодо залучення приватних лабораторних центрів до тестування для виявлення СОVID-19.

12.6. забезпечити проведення посиленого моніторингу стану захворюваності та контролю за виконанням санітарно-епідемічних заходів, своєчасне подання Сумському міському голові інформації та пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень.

12.7. інформувати населення з питань профілактики зараження коронавірусною інфекцією через засоби масової інформації.

12.8. проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо максимального обмеження пересування населення в громадських місцях без крайньої потреби;

12.9. визначити, що у випадку поширення захворюваності СОVID-19 госпіталізація хворих буде проводитися у лікувально-профілактичні заклади міста згідно плану.

12.10. забезпечити готовність закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку захворювання на коронавірус СОVID-19, підтримання необхідного запасу засобів медичного призначення, захисного одягу, засобів захисту органів дихання, профілактичних препаратів, дезінфекційних засобів тощо.

13. Відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, Сумському міському управлінню Головного управління Держпродспожив-служби в Сумській області, керівникам суб’єктів господарювання, фізичним особам-підприємцям, відповідно до видів економічної діяльності, забезпечити проведення дезінфекційних заходів у громадському транспорті та на зупинках громадського транспорту.

14. Суб’єктам господарювання, що працюють у сфері перевезень на міському пасажирському транспорті:

14.1. перевозити пасажирів у кількості передбачених чинним законодавством України на період дії карантину;

14.2. не допускати входження до салонів транспортного засобу пасажирів без засобів індивідуального захисту (медичних або респіраторних масок, у тому числі виготовлених самостійно);

14.3. забезпечити водіїв, що працюють на міських маршрутах, засобами індивідуального захисту (медичні маски, рукавички та дезінфекційні засобами для обробки рук тощо);

14.4. розмістити на видному місці (при вході у міський пасажирський транспорт) інформацію для пасажирів щодо обмеження їх кількості у салоні, обов’язкової наявності у пасажирів засобів індивідуального захисту (медичні або респіраторні маски, у тому числі виготовлені самостійно).

15. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради:

- забезпечити ведення обліку переліку сил та засобів, які можуть бути залучені до проведення протиепідемічних заходів, та їх готовність до виконання визначених завдань;

- проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією;

- провести розрахунки та уточнити номенклатуру місцевого резерву матеріальних засобів для запобігання та ліквідації наслідків поширення коронавірусної інфекції.

16. Рекомендувати ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» забезпечити цілодобове функціонування гарячої лінії з питань профілактики коронавірусної інфекції.

17. Рекомендувати Сумському міському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області посилити державний нагляд та контроль за дотриманням підприємствами, установами організаціями, суб’єктами господарювання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю) та при комісійних обстеженнях.

18. Рекомендувати Сумському відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Сумській області, Управлінню патрульної поліції в Сумській області, військовій частині 3051 Національної гвардії України забезпечити громадський порядок, публічну безпеку та виконання обмежувальних заходів на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади на період карантинних заходів.

19. Уповноваженим органам та уповноваженим особам притягувати до відповідальності осіб, які порушують вимоги чинного законодавства України щодо карантину та санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, інших актів законодавства, рішень Сумської міської ради, рішень виконавчого комітету Сумської міської ради, міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

20. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та Положення про Сумську міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади.

21. Подальше пом’якшення карантинних обмежень відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів.

22. Контроль за виконанням зазначених заходів покласти на заступників міського голови згідно розподілу повноважень, Сумське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, Сумський відділ поліції ГУ НП України в Сумській області».

Решение вступает в действие с 11 мая.