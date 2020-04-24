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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:13395

В Глухове коронавирус подтвердился у роженицы

Заведующая Глуховского отделения Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко подтвердила информацию о том, что у глуховчанки, которая родила в местном родильном отделении, подтвердилась коронавирусная инфекция.

Как стало известно, еще во время ее пребывания в роддоме, возникло подозрение на инфекцию, ей сделали анализ. В это время для подстраховки новых женщин в родильное не принимали. 7 мая тест показал положительный результат.

Поэтому сейчас две недели отделение на карантине, новых рожениц принимать не будут. В это время будет протестирован весь персонал отделения, пишет Неделя.

Как рассказал акушер-гинеколог Игорь Барахович, у одной из пациенток спустя несколько дней после выписки анализ ПЦР-теста показал положительный результат. Он отметил, что женщина поступила абсолютно здоровой, лежала в отдельной палате, с другими роженицами не контактировала. Медработники заходили к ней в средствах индивидуальной защиты. Кварцевание палаты и дезинфекция проводились систематически, согласно санитарным нормам. При выписке все жизненные показатели женщины были в норме, ни на что не жаловалась.

Однако, при сложившейся эпидемиологической обстановке было принято решение на две недели, начиная с сегодняшнего дня, закрыть роддом на карантин. Этот срок будет регулироваться, возможно, медучреждение откроют раньше.

Беременные женщины на данный момент выписаны по домам и находятся под наблюдением семейных врачей.

Также принят список мер, направленных на снижение рисков распространения инфекции – медперсонал проходит тестирование на COVID-19, проводятся дезинфекционные мероприятия.

Рожениц будут направлять в Шостку, либо Сумы, пишет Глухов.инфо.

Общество Коронавирус

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