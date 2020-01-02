«Кто сказал, что она течет?» - директор фирмы-подрядчика о подтоплении сумской «Романтики» (видео) Подтопление в молодежном центре «Романтика» будут устранять за деньги подрядчика.

Так 8 мая сказал журналистам UA:СУМИ начальник управления капитального строительства Сумского горсовета Виталий Шилов. В то же время директор фирмы «Топаз», - подрядчика, который выполнял работы по капитальному ремонту, Николай Сироштан отрицает факт протекания.

«Действительно, при сильных дождях не справилась ливневая труба, которая находится на «Романтике». Не хочу сейчас выяснять подробности, кто виноват: подрядчик или балансодержатель, но было принято решение, мной, как заказчиком, и это решение было озвучено и балансодержателю и подрядной организации, что все последствия этого дождя, будут устраняться за счет подрядной организации, но это небольшие суммы средств», - сказал Виталий Шилов.

«Кто сказал, что она течет? Пожалуйста, загляните, посмотрите, вызванивайте заказчика или владельца этого здания, заходите, и смотрите, а ложные репортажи давать не надо», - прокомментировал ситуацию директор ООО «Топаз» Николай Сироштан.

По словам директора Центра досуга молодежи Игоря Ганненко, который координирует работу еще не открытой «Романтики», протекания они обнаружили еще 1 мая.

На реконструкцию Романтики, по словам Виталия Шилова, из городского бюджета «Топазу» уже заплатили 29 млн грн, должны еще больше 5 млн грн.