Сумская силачка засветилась во всеукраинском флешмобе (видео)

Рекордсменка Украины, чемпионка мира и Европы по пауэрлифтингу сумчанка Анна Рыкун стала самой стильной в ролике.
Ми звикли, що наші батьки, бабусі й дідусі піклуються про нас. Тепер ми маємо потурбуватися про них....
Черговий захід акції «Мелодії з Аеропорту, що не звучали 242 дні», яка стартувала у Сумському аеропорту на честь незламних «кіборгів»,...
22 февраля в Сумах пройдет флешмоб «Мелодии из Аэропорта, которые не звучали 241 день»....
Представництво ЄС в Україні запрошує взяти участь у відеофлешмобі «Україна та Європа: прямуємо разом»....
В Днепре прошел кубок Украины по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата....