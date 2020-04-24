Прогноз погоды на Сумщине на выходные

9 мая: временами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 , днем +10 .. + 15 °С.
10 - 11 мая: без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +18 .. + 23 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...