На Сумщине ночью напали на фермерское хозяйство семьи мэра Бурыни

Об этом говорится на странице местного Общественного объединения «Майдан» в фейсбуке.
В сообщении говорится, что избили двух охранников. Они попали в больницу. В хозяйстве сломали сейф с деньгами, и украли серверы видеонаблюдения.
В полиции событие подтвердили, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«Сейчас проводится проверка. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Полиция обращается к гражданам с просьбой: кому известна какая-либо информация в раскрытии данного преступления, обращаться на линию «102». Анонимность гарантируем», - сказал представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.
Главный врач Бурынской райбольницы Зоя Сидорук сказала, что сейчас у них один человек, которого избили, другого, после оказания помощи отпустили домой.
«Подозрение было на перелом ребер и пневмоторакс», - сказала Зоя Сидорук.
Фермерское хозяйство «Эдельвейс-2017» зарегистрированное на имя матери Бурынского городского головы Виктора Ладухи. Семье мэра, согласно его декларации, принадлежат земельные участки в Бурынском районе общей площадью более 285 гектаров.
Мэр Бурыни также является соучредителем Общественного объединения «Майдан», на странице которого и появилось сообщение о нападении. В течение дня 8 мая телефоны Виктора Ладухи и главы общественного объединения «Майдан» Андрея Козленко не отвечали.
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