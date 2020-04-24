Сколько получили доплат ахтырские врачи, боровшиеся с коронавуирусом

«О том, что выглядит не всегда так, как звучит. 300% доплат медикам за борьбу с коронавирусом. Звучит красиво. А теперь - как выглядит. Город получил средства на эти выплаты. Пишу прописью, чтобы не подумали, что потерял пару ноликов. Итак - двадцать семь тысяч гривен. На всех. За все время. Похоже на шутку, но не смешно. Потом скажут - то украли на местах», - написал мэр в Фейсбуке.
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