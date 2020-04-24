На Сумщине 5 новых случаев коронавируса Согласно онлайн-мониторингу распространения коронавирусной инфекции СНБО Украины, на Сумщине на утро 9 мая уже 152 случая COVID-19.

При этом 72 человека уже вылечились (+6 за сутки), 4 умерло. 76 болеют. Всего по Украине уже 14710 случаев (+515 за сутки), умерло 376 (+15), вылечились 2909 (+203).