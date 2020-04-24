На Сумщине 5 новых случаев коронавируса

При этом 72 человека уже вылечились (+6 за сутки), 4 умерло. 76 болеют.
Всего по Украине уже 14710 случаев (+515 за сутки), умерло 376 (+15), вылечились 2909 (+203).
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 14710 случаев COVID-19, из них 515 за последние сутки....
Как сообщила координатор в Сумской области от БФ «Пациенты Украины» Наталья Кузнецова-Виноградова, по информации главного врача Бурынской центральной районной больницы...
По состоянию на 9 мая в Сумской области уже 152 случаев заболевания COVID-19....
Заведующая Глуховского отделения Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко подтвердила информацию о том, что у глуховчанки, которая родила в местном родильном...
Об этом сегодня, 8 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....