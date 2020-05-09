На Сумщине расширилась география распространения коронавируса По состоянию на 9 мая в Сумской области уже 152 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 5 человек (г. Сумы - 2, г. Ромны - 2, г. Бурынь – 1 – первый случай).

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 72 человека, из них 6 зафиксировано за минувшие сутки (г. Ромны - 2, г. Кролевец - 3, Кролевецкий район - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 36 случаев заболевания, в Сумском районе - 10, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 12, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 6, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1.