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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:382241

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса

По состоянию на 9 мая в Сумской области уже 152 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 5 человек (г. Сумы - 2, г. Ромны - 2, г. Бурынь – 1 – первый случай).

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 72 человека, из них 6 зафиксировано за минувшие сутки (г. Ромны - 2, г. Кролевец - 3, Кролевецкий район - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 36 случаев заболевания, в Сумском районе - 10, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 12, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 6, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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