На Сумщине расширилась география распространения коронавируса

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 5 человек (г. Сумы - 2, г. Ромны - 2, г. Бурынь – 1 – первый случай).
Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 72 человека, из них 6 зафиксировано за минувшие сутки (г. Ромны - 2, г. Кролевец - 3, Кролевецкий район - 1).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 36 случаев заболевания, в Сумском районе - 10, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 12, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 6, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 14710 случаев COVID-19, из них 515 за последние сутки....
Как сообщила координатор в Сумской области от БФ «Пациенты Украины» Наталья Кузнецова-Виноградова, по информации главного врача Бурынской центральной районной больницы...
Согласно онлайн-мониторингу распространения коронавирусной инфекции СНБО Украины, на Сумщине на утро 9 мая уже 152 случая COVID-19....
Заведующая Глуховского отделения Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко подтвердила информацию о том, что у глуховчанки, которая родила в местном родильном...
Об этом сегодня, 8 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....