Кто первым заболел коронавирусом в Бурыни Как сообщила координатор в Сумской области от БФ «Пациенты Украины» Наталья Кузнецова-Виноградова, по информации главного врача Бурынской центральной районной больницы Зои Сидорук у женщины из Бурыни анализы на коронавирус оказались положительными.

Женщина проживает в Новоселовском жилом массиве. По некоторой информации, пенсионерка не так давно вернулась из Киева. Ехала вместе с 12 пассажирами уже больной, пишет ivanzhytnyk.com.