Кто первым заболел коронавирусом в Бурыни

Женщина проживает в Новоселовском жилом массиве. По некоторой информации, пенсионерка не так давно вернулась из Киева. Ехала вместе с 12 пассажирами уже больной, пишет ivanzhytnyk.com.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 14710 случаев COVID-19, из них 515 за последние сутки....
По состоянию на 9 мая в Сумской области уже 152 случаев заболевания COVID-19....
Согласно онлайн-мониторингу распространения коронавирусной инфекции СНБО Украины, на Сумщине на утро 9 мая уже 152 случая COVID-19....
Заведующая Глуховского отделения Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко подтвердила информацию о том, что у глуховчанки, которая родила в местном родильном...
Об этом сегодня, 8 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....