Ситуация с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 14710 случаев COVID-19, из них 515 за последние сутки.

Болезнь подтверждено у 1026 детей и 2854 медиков. Всего в Украине исследовано 167 107 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 10 082 пациента, из них 845 детей и 2343 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 376 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2909 пациентов уже выздоровели, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 522 (278 выздоровели)

- Волынская обл. - 445 (119 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 681 (75 выздоровели)

- Донецкая обл. - 99 (20 выздоровели)

- Житомирская обл. - 485 (47 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 678 (99 выздоровели)

- Запорожская обл. - 320 (119 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1095 (181 выздоровели)

- г. Киев - 1771 (134 выздоровели)

- Киевская обл. - 959 (117 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 411 (238 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)

- Львовская обл. - 699 (143 выздоровели)

- Николаевская обл. - 204 (49 выздоровели)

- Одесская обл. - 619 (27 выздоровели)

- Полтавская обл. - 240 (104 выздоровели)

- Ривненская обл. - 877 (142 выздоровели)

- Сумская обл. - 152 (72 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 977 (282 выздоровели)

- Харьковская обл. - 528 (61 выздоровел)

- Херсонская обл. - 156 (69 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 165 (48 выздоровели)

- Черкасская обл. - 333 (140 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2179 (320 выздоровели)

- Черниговская обл. - 73 (11 выздоровели).