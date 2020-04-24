Ситуация с коронавирусом в Украине

Болезнь подтверждено у 1026 детей и 2854 медиков. Всего в Украине исследовано 167 107 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 10 082 пациента, из них 845 детей и 2343 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 376 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 2909 пациентов уже выздоровели, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 522 (278 выздоровели)
- Волынская обл. - 445 (119 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 681 (75 выздоровели)
- Донецкая обл. - 99 (20 выздоровели)
- Житомирская обл. - 485 (47 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 678 (99 выздоровели)
- Запорожская обл. - 320 (119 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1095 (181 выздоровели)
- г. Киев - 1771 (134 выздоровели)
- Киевская обл. - 959 (117 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 411 (238 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
- Львовская обл. - 699 (143 выздоровели)
- Николаевская обл. - 204 (49 выздоровели)
- Одесская обл. - 619 (27 выздоровели)
- Полтавская обл. - 240 (104 выздоровели)
- Ривненская обл. - 877 (142 выздоровели)
- Сумская обл. - 152 (72 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 977 (282 выздоровели)
- Харьковская обл. - 528 (61 выздоровел)
- Херсонская обл. - 156 (69 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 165 (48 выздоровели)
- Черкасская обл. - 333 (140 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2179 (320 выздоровели)
- Черниговская обл. - 73 (11 выздоровели).
Как сообщила координатор в Сумской области от БФ «Пациенты Украины» Наталья Кузнецова-Виноградова, по информации главного врача Бурынской центральной районной больницы...
По состоянию на 9 мая в Сумской области уже 152 случаев заболевания COVID-19....
Согласно онлайн-мониторингу распространения коронавирусной инфекции СНБО Украины, на Сумщине на утро 9 мая уже 152 случая COVID-19....
Заведующая Глуховского отделения Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко подтвердила информацию о том, что у глуховчанки, которая родила в местном родильном...
Об этом сегодня, 8 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....