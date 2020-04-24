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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:07322

В Сумах фейковый внук развел деда на 8 тысяч

Чтобы обогатиться, злоумышленник по телефону представился пожилому человеку внуком, и попросил одолжить ему денег, которые пообещал отдать через несколько дней.

В Сумской отдел полиции с сообщением о преступлении обратился 54-летний житель областного центра. Мужчина пояснил, что вчера вечером его 85-летнему отцу на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился внуком. «Внук» сообщил «деду», что ему немедленно нужно 8000 гривен, и попросил дать их ему в долг. Мол, «ничего не спрашивай, я сейчас в Белополье, за день-два вернусь, и деньги все отдам. А деньги для меня следует передать через моего знакомого, которого я сейчас пришлю к твоему дому».

Пожилой мужчина действительно не стал выяснять зачем «внуку» нужны деньги, а собрал необходимую сумму и у ворот дома передал таксисту, который приехал за ними на «Ланосе» золотистого цвета.

На следующее утро к пенсионеру снова позвонил «внук» с просьбой передать через знакомого ему уже 25 000 гривен. У дедушки дома таких денег не было, и он собрался их снять с карточки и выполнить просьбу. К счастью, домой к нему заехал его сын, который, узнав, что происходит, сообщил о преступлении полицейским.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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