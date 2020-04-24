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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46220

На Сумщине полицейские оперативно задержали квартирного вора-гастролера

Злоумышленник днем выбил дверь в квартиру пенсионерки и похитил оттуда дубленку и инвалидную коляску.

О квартирной краже в полицию сообщила соседка потерпевшей пенсионерки. Женщина рассказала, что услышала непонятный шум в подъезде, а выглянув из квартиры, увидела выбитую входную дверь в соседское жилье. Она также добавила, что другие соседи видели двух подозрительных мужчин с инвалидной коляской, которые выходили из их подъезда.

По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции.

Выяснилось, что самой владелицы обворованного квартиры в то время дома не было. Позже она сообщила полицейским, что из квартиры исчезла дубленка и инвалидная коляска.

Полицейские начали поиски подозреваемых.

«При обследовании микрорайона, где произошла кража, наши сотрудники заметили двух мужчин, похожих по тем описанием, которые дали очевидцы, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Их задержали и для выяснения всех обстоятельств доставили в отдел полиции». Одному из задержанных 36 лет, он житель Одесской области, имеющий судимость за совершение имущественных преступлений. Именно его подозревают в совершении кражи. Его товарищ - местный, он и рассказал о ходе событий, которые привели к краже.

Выяснилось, что он нашел чужой паспорт и по указанной в нем регистрации решил вернуть документ владельцу. Помогать в возвращении подрядился новый знакомый. Мужчины пришли по указанному адресу, однако в квартиру поднялся его товарищ. Выяснилось, что дома никого нет. Приятель выбил дверь и похитил оттуда указанные вещи.

Сейчас полицейские уже изъяли похищенное имущество, которое после необходимых следственных действий вернут владелице. Сам же злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В полиции по факту кражи открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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