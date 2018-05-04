К 75-летию Дня Победы в Сумах возложили цветы к памятникам павшим воинам

Юбилейный, 75-й День Победы прошел с соблюдением всех карантинных мероприятий и без ветеранов. Их накануне и в день праздника поздравляли дома.
Всех погибших в годы Второй мировой войны вспомнили минутой молчания, возложили цветы к памятникам Скорбящей матери, воинам Войска Польского, Мемориалу «Героям Слава», памятному знаку Героям Небесной Сотни и Мемориальному комплексу «Вечная Слава».
«Мы не имеем морального права забывать День Победы, потому что десятки миллионов людей отдали свои жизни за то, чтобы на нашей земле был мир. Мой отец рассказывал: «Я первый раз плакал 9 мая, когда в палату зашла медсестра и сказала: «Братцы, война закончилась!». Я - сын своего отца и всегда буду чтить День Победы», - поделился глава облсовета Владимир Токарь.
Он поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-афганцев и участников АТО за то, что они защищали и защищают нашу землю, пишет сайт облсовета.
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