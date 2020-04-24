Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36377

В Сумах собираются пристраивать магазин к дому, в котором жил Олександр Олесь

На ул. Петропавловской началось строительство торгового центра рядом с домом № 83 , в котором жил украинский писатель Олександр Олесь.

Фото в Фейсбуке выложил сумской фотограф Игорь Ройченко.

«Пару дней не выходил из дома, а сегодня на Петропавловской улице рядом с домом Олеся обнаружил вот такое! Начали строительство очередного торгового центра. Это очень важно для города. Важнее чем литературный музей Олександра Олеся или сквер? Вообще, торговля побеждала во все времена! Строят очень быстро, скоро будет заливка бетоном под фундамент. Карантин и праздничные дни не помеха. Интересно были ли общественные слушания по этому проекту?», - написал он.

Экономика

Новости

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Сегодня 09:38
Сумской исполком смягчил карантин и снял все блокпосты
Вчера 18:07
В Сумах собираются пристраивать магазин к дому, в котором жил Олександр Олесь
Сегодня 12:36
К 75-летию Дня Победы в Сумах возложили цветы к памятникам павшим воинам
Сегодня 11:35
На Сумщине полицейские оперативно задержали квартирного вора-гастролера
Сегодня 10:46
В Сумах фейковый внук развел деда на 8 тысяч
Сегодня 10:07
Ситуация с коронавирусом в Украине
Сегодня 09:53
Кто первым заболел коронавирусом в Бурыни
Сегодня 09:48
На Сумщине 5 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:21
Сколько получили доплат ахтырские врачи, боровшиеся с коронавуирусом
Сегодня 08:38
На Сумщине ночью напали на фермерское хозяйство семьи мэра Бурыни
Вчера 23:02
Прогноз погоды на Сумщине на выходные
Вчера 21:57
view counter

Статьи

С Победой… в Аргентину!
Вчера 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
Вчера 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ® 3
24.04.2020 15:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.