В Сумах собираются пристраивать магазин к дому, в котором жил Олександр Олесь На ул. Петропавловской началось строительство торгового центра рядом с домом № 83 , в котором жил украинский писатель Олександр Олесь.

Фото в Фейсбуке выложил сумской фотограф Игорь Ройченко.

«Пару дней не выходил из дома, а сегодня на Петропавловской улице рядом с домом Олеся обнаружил вот такое! Начали строительство очередного торгового центра. Это очень важно для города. Важнее чем литературный музей Олександра Олеся или сквер? Вообще, торговля побеждала во все времена! Строят очень быстро, скоро будет заливка бетоном под фундамент. Карантин и праздничные дни не помеха. Интересно были ли общественные слушания по этому проекту?», - написал он.