В Сумах «Славута» догнала маршрутку Сегодня, 9 мая, в Сумах произошло ДТП с участием маршрутки.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошла на ул. Металлургов в районе дома № 70. Предварительно, водитель ЗАЗ-110307 не выбрал безопасную скорость и не придерживался безопасной дистанции, после чего допустил столкновение с маршрутным транспортным средством «Рута 25», которое ехало впереди.

Водитель ЗАЗ получил телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб бровей, с которыми был доставлен в больницу. В маршрутке никто не пострадал.