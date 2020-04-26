В Сумах «Славута» догнала маршрутку

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошла на ул. Металлургов в районе дома № 70. Предварительно, водитель ЗАЗ-110307 не выбрал безопасную скорость и не придерживался безопасной дистанции, после чего допустил столкновение с маршрутным транспортным средством «Рута 25», которое ехало впереди.
Водитель ЗАЗ получил телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб бровей, с которыми был доставлен в больницу. В маршрутке никто не пострадал.
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