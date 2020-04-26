В Сумах сбили мотоциклиста

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и мотоцикл «Вайпер». Мотоциклист был доставлен в хирургическое отделение ЦГБ для обследования. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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