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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:59100

В Сумах сбили мотоциклиста

Сегодня, 9 мая, в 13.30 произошло ДТП на перекрестке ул. Ильинская и Данила Галицкого.

sumylive

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и мотоцикл «Вайпер». Мотоциклист был доставлен в хирургическое отделение ЦГБ для обследования. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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