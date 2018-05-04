В полиции открыли дело за использование советской символики 9 мая на Сумщине (видео)

В полиции по данному факту открыли уголовное производство. Об этом сообщил представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких, пишет UA:СУМИ.
По его словам, данные внесли в КРДР по ст. 436-1 «Изготовление, распространение коммунистической символики».
За распространение коммунистической символики предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
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