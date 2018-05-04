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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:221874

В полиции открыли дело за использование советской символики 9 мая на Сумщине (видео)

В Путивле на автопробеге мужчина ездил с флагом с запрещенной советской символикой.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство. Об этом сообщил представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких, пишет UA:СУМИ.

По его словам, данные внесли в КРДР по ст. 436-1 «Изготовление, распространение коммунистической символики».

За распространение коммунистической символики предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Видео, где видно момент с флагом, сняла депутат Сумского облсовета Галина Меньшова.

Право 9 мая Коммунистическая пропаганда

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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