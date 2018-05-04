В полиции открыли дело за использование советской символики 9 мая на Сумщине (видео) В Путивле на автопробеге мужчина ездил с флагом с запрещенной советской символикой.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство. Об этом сообщил представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких, пишет UA:СУМИ. По его словам, данные внесли в КРДР по ст. 436-1 «Изготовление, распространение коммунистической символики». За распространение коммунистической символики предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Видео, где видно момент с флагом, сняла депутат Сумского облсовета Галина Меньшова.