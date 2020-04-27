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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:151

На Сумщине плюс два новых случая коронавируса

Согласно онлайн-мониторингу распространения коронавирусной инфекции СНБО Украины, на Сумщине уже 154 случая COVID-19.

За последние сутки добавилось два новых случая. При этом вылечились 74 человека (+2 за сутки). Всего умерли 4. Лечатся 76. Всего подозрений 616.

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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