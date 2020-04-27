На Сумщине плюс два новых случая коронавируса

За последние сутки добавилось два новых случая. При этом вылечились 74 человека (+2 за сутки). Всего умерли 4. Лечатся 76. Всего подозрений 616.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 14710 случаев COVID-19, из них 515 за последние сутки....
Как сообщила координатор в Сумской области от БФ «Пациенты Украины» Наталья Кузнецова-Виноградова, по информации главного врача Бурынской центральной районной больницы...
По состоянию на 9 мая в Сумской области уже 152 случаев заболевания COVID-19....
Согласно онлайн-мониторингу распространения коронавирусной инфекции СНБО Украины, на Сумщине на утро 9 мая уже 152 случая COVID-19....
Заведующая Глуховского отделения Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко подтвердила информацию о том, что у глуховчанки, которая родила в местном родильном...