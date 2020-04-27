На Сумщине плюс два новых случая коронавируса Согласно онлайн-мониторингу распространения коронавирусной инфекции СНБО Украины, на Сумщине уже 154 случая COVID-19.

За последние сутки добавилось два новых случая. При этом вылечились 74 человека (+2 за сутки). Всего умерли 4. Лечатся 76. Всего подозрений 616.