Где обнаружены новые случаи коронавируса на Сумщине По состоянию на 10 мая в Сумской области 154 случая заболевания Covid-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 2 человек (г. Шостка).

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 74 человека, из них 2 случая зафиксировано за минувшие сутки (г. Кролевец - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 36 случаев заболевания, в Сумском районе - 10, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 6, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1.