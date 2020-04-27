Ситуация с коронавирусом в Украине

Болезнь подтверждено у 1056 детей и 2964 медиков. Всего в Украине исследовано 176 403 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 10 470 пациентов, из них 871 ребенок и 2431 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждался 201 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 391 человек, из них 21 медработник. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 3060 пациентов уже выздоровели, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 544 (291 выздоровел)
- Волынская обл. - 470 (119 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 704 (75 выздоровели)
- Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)
- Житомирская обл. - 517 (54 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 695 (99 выздоровели)
- Запорожская обл. - 328 (120 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1116 (218 выздоровели)
- г. Киев - 1805 (138 выздоровели)
- Киевская обл. - 972 (119 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 416 (239 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
- Львовская обл. - 753 (152 выздоровели)
- Николаевская обл. - 221 (49 выздоровели)
- Одесская обл. - 636 (32 выздоровели)
- Полтавская обл. - 246 (106 выздоровели)
- Ривненская обл. - 926 (142 выздоровели)
- Сумская обл. - 154 (74 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 999 (310 выздоровели)
- Харьковская обл. - 572 (67 выздоровели)
- Херсонская обл. - 159 (80 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 175 (49 выздоровели)
- Черкасская обл. - 341 (144 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2268 (338 выздоровели)
- Черниговская обл. - 73 (11 выздоровели).
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