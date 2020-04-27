Ситуация с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 15232 случаи COVID-19, из них 522 за последние сутки.

Болезнь подтверждено у 1056 детей и 2964 медиков. Всего в Украине исследовано 176 403 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 10 470 пациентов, из них 871 ребенок и 2431 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждался 201 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 391 человек, из них 21 медработник. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3060 пациентов уже выздоровели, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 544 (291 выздоровел)

- Волынская обл. - 470 (119 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 704 (75 выздоровели)

- Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)

- Житомирская обл. - 517 (54 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 695 (99 выздоровели)

- Запорожская обл. - 328 (120 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1116 (218 выздоровели)

- г. Киев - 1805 (138 выздоровели)

- Киевская обл. - 972 (119 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 416 (239 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)

- Львовская обл. - 753 (152 выздоровели)

- Николаевская обл. - 221 (49 выздоровели)

- Одесская обл. - 636 (32 выздоровели)

- Полтавская обл. - 246 (106 выздоровели)

- Ривненская обл. - 926 (142 выздоровели)

- Сумская обл. - 154 (74 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 999 (310 выздоровели)

- Харьковская обл. - 572 (67 выздоровели)

- Херсонская обл. - 159 (80 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 175 (49 выздоровели)

- Черкасская обл. - 341 (144 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2268 (338 выздоровели)

- Черниговская обл. - 73 (11 выздоровели).