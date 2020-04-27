Кто заболел коронавирусом в Шостке По данным Сумского областного лабораторного центра в Шостке добавилось еще 2 больных короновирусной инфекцией.

Как сообщается на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке, это два члена семьи предыдущего больного. Они находятся дома на самоизоляции.

«Прошу всех придерживаться правил карантина, несмотря на ослабление ограничений. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких и родных», - говорится в сообщении.