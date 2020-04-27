Кто заболел коронавирусом в Шостке

Как сообщается на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке, это два члена семьи предыдущего больного. Они находятся дома на самоизоляции.
«Прошу всех придерживаться правил карантина, несмотря на ослабление ограничений. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких и родных», - говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 15232 случаи COVID-19, из них 522 за последние сутки....
По состоянию на 10 мая в Сумской области 154 случая заболевания Covid-19....
Согласно онлайн-мониторингу распространения коронавирусной инфекции СНБО Украины, на Сумщине уже 154 случая COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 14710 случаев COVID-19, из них 515 за последние сутки....
Как сообщила координатор в Сумской области от БФ «Пациенты Украины» Наталья Кузнецова-Виноградова, по информации главного врача Бурынской центральной районной больницы...