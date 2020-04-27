Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:311

Мастерица красоты из Кролевца выиграла «Кубок Карпат 2020» (видео)

Даже на карантине творческие, талантливые люди не прекращают самосовершенствоваться и покорять новые вершины.

Так, недавно состоялся Международный онлайн-конкурс индустрии красоты ROYAL BEAUTY «Кубок Карпат 2020». Это исторический - первый в Украине онлайн-чемпионат индустрии красоты, где соревновались одновременно лучшие парикмахеры, визажисты, бровисты и мастера ногтевой эстетики.

Среди сотен мастеров в конкурсе приняла участие и кролевчанка Алена Леонидова. Она успешно выступила в номинации «Свадебная прическа» и заняла первое место, покорив первый онлайн-чемпионат Украины.

«Я долгое время готовилась к участию в другом конкурсе - Кубка Киева, однако из-за карантина проведение мероприятия было перенесено. А так, как я долго и тщательно готовилась, то хотела проявить себя и объявление организаторами конкурса в онлайн-формате стало для меня настоящим подарком. Я начала готовиться к участию в первом Международном онлайн-конкурсе в Украине», - рассказала победительница Сайту Кролевца.

Для того, чтобы оттачивать свое профессиональное мастерство, наставница Алены Юлия Ксинита дала ей манекен, на котором можно целыми днями работать: красить и вычесывать, завивать и делать разнообразные прически. Получается, как на живой модели, с которой можно работать без остановок, чем и занималась мастерица. Когда образ невесты уже был готов и наступила «час икс», в студии кролевецкого фотографа Татьяны Говийной, за полчаса, как и предусматривалось условиями конкурса, Алена Леонидова создала образ невесты, который принес ей победу в престижном конкурсе. Весь процесс был профессионально зафиксирован на фото и видео, по которым и судили участников конкурса.

«То, что в последний момент я могу собраться еще раз в этом убедилась. Ведь до этого, с первого раза не удавалось так чисто выполнить эту прическу, а начав съемку - удалось. Я была этому безмерно рада. Очень благодарна организаторам за такой конкурс. Для меня - это еще одна ступенька в оттачивания мастерства. Я часто участвую в подобных мероприятиях, но в онлайн-формате - впервые. Это новый опыт и он очень полезен для меня», - добавила мастерица.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Сумской исполком смягчил карантин и снял все блокпосты
08.05.2020 18:07
Мастерица красоты из Кролевца выиграла «Кубок Карпат 2020» (видео)
Сегодня 14:31
Кто заболел коронавирусом в Шостке
Сегодня 13:08
Ситуация с коронавирусом в Украине
Сегодня 10:41
Где обнаружены новые случаи коронавируса на Сумщине
Сегодня 10:20
На Сумщине плюс два новых случая коронавируса
Сегодня 09:15
В полиции открыли дело за использование советской символики 9 мая на Сумщине (видео) 1
Вчера 21:22
В Сумах сбили мотоциклиста
Вчера 19:59
В Сумах «Славута» догнала маршрутку
Вчера 18:35
На Сумщине пограничники задержали россиянина, который незаконно переместил из РФ 90 кг табака
Вчера 15:52
В Сумах собираются пристраивать магазин к дому, в котором жил Олександр Олесь
Вчера 12:36
К 75-летию Дня Победы в Сумах возложили цветы к памятникам павшим воинам
Вчера 11:35
view counter

Статьи

Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
Вчера 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
Вчера 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.