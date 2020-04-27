Мастерица красоты из Кролевца выиграла «Кубок Карпат 2020» (видео) Даже на карантине творческие, талантливые люди не прекращают самосовершенствоваться и покорять новые вершины.

Так, недавно состоялся Международный онлайн-конкурс индустрии красоты ROYAL BEAUTY «Кубок Карпат 2020». Это исторический - первый в Украине онлайн-чемпионат индустрии красоты, где соревновались одновременно лучшие парикмахеры, визажисты, бровисты и мастера ногтевой эстетики.

Среди сотен мастеров в конкурсе приняла участие и кролевчанка Алена Леонидова. Она успешно выступила в номинации «Свадебная прическа» и заняла первое место, покорив первый онлайн-чемпионат Украины.

«Я долгое время готовилась к участию в другом конкурсе - Кубка Киева, однако из-за карантина проведение мероприятия было перенесено. А так, как я долго и тщательно готовилась, то хотела проявить себя и объявление организаторами конкурса в онлайн-формате стало для меня настоящим подарком. Я начала готовиться к участию в первом Международном онлайн-конкурсе в Украине», - рассказала победительница Сайту Кролевца.

Для того, чтобы оттачивать свое профессиональное мастерство, наставница Алены Юлия Ксинита дала ей манекен, на котором можно целыми днями работать: красить и вычесывать, завивать и делать разнообразные прически. Получается, как на живой модели, с которой можно работать без остановок, чем и занималась мастерица. Когда образ невесты уже был готов и наступила «час икс», в студии кролевецкого фотографа Татьяны Говийной, за полчаса, как и предусматривалось условиями конкурса, Алена Леонидова создала образ невесты, который принес ей победу в престижном конкурсе. Весь процесс был профессионально зафиксирован на фото и видео, по которым и судили участников конкурса.

«То, что в последний момент я могу собраться еще раз в этом убедилась. Ведь до этого, с первого раза не удавалось так чисто выполнить эту прическу, а начав съемку - удалось. Я была этому безмерно рада. Очень благодарна организаторам за такой конкурс. Для меня - это еще одна ступенька в оттачивания мастерства. Я часто участвую в подобных мероприятиях, но в онлайн-формате - впервые. Это новый опыт и он очень полезен для меня», - добавила мастерица.