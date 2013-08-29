Президент присвоил звание «Мать-героиня» 7 жительницам Сумщины

За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин.
Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.
Среди награжденных 7 жительниц Сумской области.
Президент Украины присвоил почетное звание «Мать-героиня» 1051 украинке. Среди награжденных - 23 жительницы Сумской области....
В предверии Международного дня семьи в Сумской областной филармонии состоялось торжественное награждение 13 сумчанок, которые удостоены звания “Мать-героиня»....
6 ноября заммэра Сум Степан Пак вручил шести многодетным сумчанкам нагрудные знаки и удостоверения «Мать-героиня»....
Еще шести многодетным матерям Сум присвоено почетное звание «Мать- героиня»....
Еще 21 сумчанка получила высокое звание «Мать-героиня»....