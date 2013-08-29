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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Президент присвоил звание «Мать-героиня» 7 жительницам Сумщины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О присвоении почетного звания «Мать-героиня».

За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин.

Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Среди награжденных 7 жительниц Сумской области.

Общество Мать-героиня

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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