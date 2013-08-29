Президент присвоил звание «Мать-героиня» 7 жительницам Сумщины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О присвоении почетного звания «Мать-героиня».

За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин.

Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Среди награжденных 7 жительниц Сумской области.