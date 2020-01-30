В Сумах до сих пор не убрали кострище после Масленицы

Фото выложил в фейсбуке главный архитектор Сумшины Олег Кривцов.
«Пожарище зимы. Или масленичное послевкусие», - прокомментировал он.
Напомним: городские власти совеем забросили городской парк. Упавшее в феврале дерево всего в 200 м от проведения праздника Масленицы не убирали почти месяц, пока об это не написали СМИ. Обещанный пандус не могут сделать уже третий год, и обещают не сделать его и в этом году…
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