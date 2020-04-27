На Сумщине ожидают дожди с грозами и градом

Ожидается дождь, днем гроза, местами град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +17 .. + 22 °С.
13 - 14 мая: временами небольшой, кратковременный дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура существенно снизится и составит ночью +2 .. + 7 °С, днем +6 .. + 11 °С.
На выходных дожди оставят Сумскую область, температура воздуха будет постепенно повышаться....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...