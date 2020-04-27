Минмолодьспорта разъяснило ослабление карантина для спортсменов На сайте Кабинета Министров Украины опубликовано постановление Правительства об ослаблении карантина. В постановлении предусмотрен ряд послаблений в сфере физической культуры и спорта.

На первом этапе выхода из карантина разрешено всем слоям населения и возрастным группам занятия спортом в парках, скверах, зонах отдыха, лесопарковых и прибрежных зонах. Также разрешено посещать спортивные площадки.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 343 с 11 мая разрешено учебно-тренировочный процесс национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью. Возобновляется работа учреждений, обеспечивающих этот процесс.