Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:26161

Минмолодьспорта разъяснило ослабление карантина для спортсменов

На сайте Кабинета Министров Украины опубликовано постановление Правительства об ослаблении карантина. В постановлении предусмотрен ряд послаблений в сфере физической культуры и спорта.

На первом этапе выхода из карантина разрешено всем слоям населения и возрастным группам занятия спортом в парках, скверах, зонах отдыха, лесопарковых и прибрежных зонах. Также разрешено посещать спортивные площадки.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 343 с 11 мая разрешено учебно-тренировочный процесс национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью. Возобновляется работа учреждений, обеспечивающих этот процесс.

Фото
Спорт Карантин

По тематике

Сумской исполком смягчил карантин и снял все блокпосты
08.05.2020 18:07

Сумской исполком смягчил карантин и снял все блокпосты

В то время, как в Сумах наблюдается вспышка заболевания коронавирусом в городе смягчают карантинные мероприятия....

04.05.2020 16:30

После окончания карантина у сумчан месяц не будет горячей воды

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания сегодня, 4 мая....

«САМ маркет» на Петропавловской закрыли на две недели
04.05.2020 15:17

«САМ маркет» на Петропавловской закрыли на две недели

Сегодня, 4 мая, в Сумах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

На следующей неделе в Украине ослабят карантин: кому позволят работать
04.05.2020 14:30

На следующей неделе в Украине ослабят карантин: кому позволят работать

При этом карантин продолжается....

В Сумах собирается работать только Центральный рынок
04.05.2020 09:26

В Сумах собирается работать только Центральный рынок

Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской...

view counter

Статьи

Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.