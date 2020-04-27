Минмолодьспорта разъяснило ослабление карантина для спортсменов

На первом этапе выхода из карантина разрешено всем слоям населения и возрастным группам занятия спортом в парках, скверах, зонах отдыха, лесопарковых и прибрежных зонах. Также разрешено посещать спортивные площадки.
Согласно постановлению Кабинета Министров № 343 с 11 мая разрешено учебно-тренировочный процесс национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью. Возобновляется работа учреждений, обеспечивающих этот процесс.
В то время, как в Сумах наблюдается вспышка заболевания коронавирусом в городе смягчают карантинные мероприятия....
Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания сегодня, 4 мая....
Сегодня, 4 мая, в Сумах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
При этом карантин продолжается....
Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской...