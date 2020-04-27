В Сумах подожгли луг на Косовщине Об этом в Фейсбуке пишет сумчанка с ником Ekaterina Ekaterina.

«Два парня, которые сегодня (10 мая – Ред.) подпалили луг по улице Нижнелепеховская (р-н Сумского водохранилища). Скажите, Вам что, делать нехер? Я вас запомнила. Местные жители своими силами тушили пожар, потому как пожарная служба не могла подъехать к тому месту. И когда им удалось добраться своим ходом и закончить начатое нами дело, то сгорела большая площадь земли, а с ними и животные которые там обитают (выдры, ёжики, ужи и даже черепахи). Спасибо всем кто принимал участие в тушении пожара и службе 101», - написала она.