Центральный рынок в Сумах продолжают модернизировать Прямо сейчас монтируют новое холодильное оборудование.

Фото процесса выложил в Фейсбуке директор рынка Расул Галаев.

«Есть хорошая фраза…

В этом месте каждый вспомнил свою)). У меня тоже такая есть. Мне она нравится, потому что реально работает. Когда на рынок завезли первую партию холодильников, я вспомнил, что, именно с этой фразой в голове делал заказ оборудования.

Сначала была мечта. Мне очень нравятся европейские рынки. У них какая-то особенная душа. Не атмосфера, а именно душа. Доброжелательная, искренняя, народная что ли. Старинные рынки Италии, Испании, Франции – это торговые площадки, которые, как мне кажется, лучше всего рассказывают историю нации. Ты приходишь на такой рынок и понимаешь, что на этом же месте когда-то точно так же продавали фрукты, рыбу, специи, вино. Вот у этой стены наверняка торговали лошадьми. Здесь скорей всего разделывали мясо. А вот тут стопроцентно стояли прилавки со свежеотжатым оливковым маслом или только что выловленными устрицами. И хоть выглядят эти рынки очень современно, оборудованы по последнему слову техники, опрятные, нашпигованные терминалами и в целом почти что торговые моллы, в них все равно чувствуешь эту особенную душу.

У нашего рынка она тоже есть. Добрая и щирая. Это тоже историческое место. Монументальное сооружение советской эпохи. Стометровая «ромашка», аналогов которой нет во всем мире. Более 800 торговых мест. Целый комплекс для торговли самыми разными товарами. И он должен отвечать европейским стандартам. Я вижу его таким. Рынок моего родного города достоин быть ухоженным, комфортным, чистым, современным, модным. Новые холодильники – это лишь малая часть запланированных перемен. Спасибо предпринимателям, которые поддержали мое предложение о новом оборудовании и помогли его реализовать. Благодаря нашим усилиям уже скоро мясо, молоко и рыба переедут в просторные холодильники, чтобы даже в сорокаградусную жару покупатели были уверены в свежести и безопасности продуктов.

Пока распаковываем, устанавливаем, подключаем и настраиваем, думаю о том, сколько еще предстоит работ по модернизации рынка. Хочется не только оправдать ожидания сумчан, но положить старт другим переменам в городе. Он их заслужил. Он их ждет. Другой рынок, другие дороги, парки, стадионы. Другие школы, больницы, многоэтажки. Другой уровень жизни. Пока еще на уровне мечтаний. Но есть хорошая фраза. Моя - засыпай с мечтой, просыпайся с целью», - написал он.