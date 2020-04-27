На Сумщине за сутки 0 подтвержденных случаев коронавируса

На Сумщине по-прежнему 154 случая COVID-19. Выздоровело 74 человек, болеет 76, умерло 4.
За стуки добавилось только количество подозрений – с 612 до 620.
В Украине всего подтверждено 15648 случаев (+416), 408 человек умерло (+17), 3288 вылечились (+228). Болеют 11952 (+171).
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