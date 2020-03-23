В Сумах посчитали результаты онлайн-забега В апреле сумской Race Project организовал онлайн-забег «Держи дистанцию».

В нем приняли участие более двух сотен спортсменов на различных дистанциях от 5 км до марафона из разных городов Украины. Все бежали у удобное для себя время, по своей трассе, а потом присылали результаты зафиксированные их гаджетами.

Результаты:

5 км (61 участник)

Мужчины:

1. Олег Харицкий – 15:27

2. Владимир Кириченко – 16:30

3. Камран Аскеров 18:24

Женщины:

1. Валентина Михайлик – 18:39

2. Лина Петляк – 22:09

3. Леся Кручак – 26:25

10 км (99 участников)

Мужчины:

1. Сергей Тарабан – 36:52

2. Андрей Пелех – 38:02

3. Павел Сырых – 41:10

Женщины:

1. Светлана Марфутина – 43:08

2. Александра Косарич – 47:01

3. Юлия Юрковская – 51:13

21 км:

Мужчины (43 участников):

1. Петр Шукалович – 1:19:27

2. Константин Кисиленко – 1:26:46

3. Павел Розмовенко – 1:28:05

Женщины:

1. Яна Козерацкая – 1:43:47

2. Оксана Гонта – 1:58:54

3. 1:59:41

Марафон (7 участников):

Мужчины:

1. Вячеслав Олишевский – 2:27:20

2. Руслан Вербицкий – 3:43:00

3. Виктор Кришмару – 4:15:50

Женщины:

1. Александра Морозова – 3:43:00

2. Елена Ханчанова – 3:58:53

Сейчас Race Project запустил серию забегов GRAND PRIX online run.