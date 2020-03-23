В Сумах посчитали результаты онлайн-забега

В нем приняли участие более двух сотен спортсменов на различных дистанциях от 5 км до марафона из разных городов Украины. Все бежали у удобное для себя время, по своей трассе, а потом присылали результаты зафиксированные их гаджетами.
Результаты:
5 км (61 участник)
Мужчины:
1. Олег Харицкий – 15:27
2. Владимир Кириченко – 16:30
3. Камран Аскеров 18:24
Женщины:
1. Валентина Михайлик – 18:39
2. Лина Петляк – 22:09
3. Леся Кручак – 26:25
10 км (99 участников)
Мужчины:
1. Сергей Тарабан – 36:52
2. Андрей Пелех – 38:02
3. Павел Сырых – 41:10
Женщины:
1. Светлана Марфутина – 43:08
2. Александра Косарич – 47:01
3. Юлия Юрковская – 51:13
21 км:
Мужчины (43 участников):
1. Петр Шукалович – 1:19:27
2. Константин Кисиленко – 1:26:46
3. Павел Розмовенко – 1:28:05
Женщины:
1. Яна Козерацкая – 1:43:47
2. Оксана Гонта – 1:58:54
3. 1:59:41
Марафон (7 участников):
Мужчины:
1. Вячеслав Олишевский – 2:27:20
2. Руслан Вербицкий – 3:43:00
3. Виктор Кришмару – 4:15:50
Женщины:
1. Александра Морозова – 3:43:00
2. Елена Ханчанова – 3:58:53
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