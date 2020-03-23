Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38243

В Сумах посчитали результаты онлайн-забега

В апреле сумской Race Project организовал онлайн-забег «Держи дистанцию».

В нем приняли участие более двух сотен спортсменов на различных дистанциях от 5 км до марафона из разных городов Украины. Все бежали у удобное для себя время, по своей трассе, а потом присылали результаты зафиксированные их гаджетами.

Результаты:

5 км (61 участник)

Мужчины:

1. Олег Харицкий – 15:27

2. Владимир Кириченко – 16:30

3. Камран Аскеров 18:24

Женщины:

1. Валентина Михайлик – 18:39

2. Лина Петляк – 22:09

3. Леся Кручак – 26:25

10 км (99 участников)

Мужчины:

1. Сергей Тарабан – 36:52

2. Андрей Пелех – 38:02

3. Павел Сырых – 41:10

Женщины:

1. Светлана Марфутина – 43:08

2. Александра Косарич – 47:01

3. Юлия Юрковская – 51:13

21 км:

Мужчины (43 участников):

1. Петр Шукалович – 1:19:27

2. Константин Кисиленко – 1:26:46

3. Павел Розмовенко – 1:28:05

Женщины:

1. Яна Козерацкая – 1:43:47

2. Оксана Гонта – 1:58:54

3. 1:59:41

Марафон (7 участников):

Мужчины:

1. Вячеслав Олишевский – 2:27:20

2. Руслан Вербицкий – 3:43:00

3. Виктор Кришмару – 4:15:50

Женщины:

1. Александра Морозова – 3:43:00

2. Елена Ханчанова – 3:58:53

Сейчас Race Project запустил серию забегов GRAND PRIX online run.

Спорт Забег Легкая атлетика

По тематике

Сумские легкоатлеты вернулись с португальских сборов
04.05.2020 17:56

Сумские легкоатлеты вернулись с португальских сборов

Эпопея с возвращением украинских легкоатлетов со сборов в Португалии завершилась....

Сумчане организовывают целый гран-при онлайн забегов
02.05.2020 13:47

Сумчане организовывают целый гран-при онлайн забегов

Сумчане из Race Project после успешного онлайн забега «Держи дистанцию», в котором приняло участие более 150 человек со всей Украины,...

Шосткинский спортсмен-колясочник поучаствовал в двух онлайн-марафонах
27.04.2020 17:19

Шосткинский спортсмен-колясочник поучаствовал в двух онлайн-марафонах

Карантин вносит коррективы и в жизнь спортсменов. Учитывая ситуацию, соревнования переходят в онлайн форму. В таких пробегах принял участие спортсмен-колясочник...

Сумчан приглашают поучаствовать в онлайн-забеге
14.04.2020 15:33

Сумчан приглашают поучаствовать в онлайн-забеге

Карантин немного затянулся, а так хочется на забег, да еще и получить медальку на финише?...

Лучшей легкоатлеткой февраля в Украине стала высотница, установившая рекорд сумского манежа
23.03.2020 12:01

Лучшей легкоатлеткой февраля в Украине стала высотница, установившая рекорд сумского манежа

Ярославу Магучих и Михаила Кохана признали лучшими легкоатлетами февраля в Украине....

view counter

Статьи

Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.