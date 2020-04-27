Ослабление карантина: что начинает работать с 11 мая?

Так, с 11 мая разрешено:
- - посещать парки, скверы, зоны отдыха лесопарковой зоны и прибрежные зоны;
- - детские и спортивные площадки на улице;
- - кафе и рестораны могут работать на вынос;
- - в заведениях общественного питания открываются летние площадки под открытым небом;
- - торговать непродовольственными товарами в магазинах, в частности тех, что расположены в ТРЦ;
- - открываются музеи, историко-культурные заповедники;
- - украинцы могут ходить в частные стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, заведения бытового обслуживания.
Кроме того, разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов, психологов. Возобновляют деятельность офисы СМИ.
Также разрешается кино- и видеосъемка, театральные и музыкальные репетиции до 50 человек в коллективе и без присутствия зрителей.
Важно отметить, что деятельность вышеперечисленных учреждений и организаций разрешена при условии соблюдения карантинных мер: регулярная дезинфекция, масочный режим, соблюдение социальной дистанции.
Что запрещено?
При этом под запретом остаются
- фудкорты и зоны развлечений в ТРЦ;
- кинотеатры и театры;
- метрополитен;
- общественный транспорт без спецпропусков;
- пригородное и межобластное транспортное сообщение;
- регулярное железнодорожное и авиасообщение;
- спортзалы и фитнес-центры;
- университеты, школы, детские сады;
- массовые мероприятия.
Под запретом остается пребывание на улице группами более, чем два человека (кроме сопровождения детей). В общественных местах обязательно должен соблюдаться масочный режим, на улицу следует выходить только с документами.
Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.
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