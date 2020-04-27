Ослабление карантина: что начинает работать с 11 мая?

Так, с 11 мая разрешено:

- посещать парки, скверы, зоны отдыха лесопарковой зоны и прибрежные зоны;

- детские и спортивные площадки на улице;

- кафе и рестораны могут работать на вынос;

- в заведениях общественного питания открываются летние площадки под открытым небом;

- торговать непродовольственными товарами в магазинах, в частности тех, что расположены в ТРЦ;

- открываются музеи, историко-культурные заповедники;

- украинцы могут ходить в частные стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, заведения бытового обслуживания.

Кроме того, разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов, психологов. Возобновляют деятельность офисы СМИ.

Также разрешается кино- и видеосъемка, театральные и музыкальные репетиции до 50 человек в коллективе и без присутствия зрителей.

Важно отметить, что деятельность вышеперечисленных учреждений и организаций разрешена при условии соблюдения карантинных мер: регулярная дезинфекция, масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

Что запрещено?

При этом под запретом остаются

- фудкорты и зоны развлечений в ТРЦ;

- кинотеатры и театры;

- метрополитен;

- общественный транспорт без спецпропусков;

- пригородное и межобластное транспортное сообщение;

- регулярное железнодорожное и авиасообщение;

- спортзалы и фитнес-центры;

- университеты, школы, детские сады;

- массовые мероприятия.

Под запретом остается пребывание на улице группами более, чем два человека (кроме сопровождения детей). В общественных местах обязательно должен соблюдаться масочный режим, на улицу следует выходить только с документами.

Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.