Ситуация с коронавирусом в Украине

Болезнь подтверждено у 1083 детей и 3026 медиков. Всего в Украине исследовано 181552 образцы методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 207 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 3288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
- В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 553 (309 выздоровели)
- Волынская обл. - 482 (119 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 731 (75 выздоровели)
- Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)
- Житомирская обл. - 523 (54 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 730 (99 выздоровели)
- Запорожская обл. - 329 (125 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1126 (289 выздоровели)
- г. Киев - 1871 (138 выздоровели)
- Киевская обл. - 1000 (168 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 420 (242 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
- Львовская обл. - 798 (157 выздоровели)
- Николаевская обл. - 223 (49 выздоровели)
- Одесская обл. - 646 (35 выздоровели)
- Полтавская обл. - 247 (108 выздоровели)
- Ривненская обл. - 978 (149 выздоровели)
- Сумская обл. - 154 (74 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1018 (337 выздоровели)
- Харьковская обл. - 595 (73 выздоровели)
- Херсонская обл. - 161 (80 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 178 (53 выздоровели)
- Черкасская обл. - 342 (147 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2324 (359 выздоровели)
- Черниговская обл. - 77 (15 выздоровели).
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