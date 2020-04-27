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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18463

Ситуация с коронавирусом в Украине

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 15648 случаев COVID-19, из них 416 за последние сутки.

Болезнь подтверждено у 1083 детей и 3026 медиков. Всего в Украине исследовано 181552 образцы методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 207 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

- В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 553 (309 выздоровели)

- Волынская обл. - 482 (119 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 731 (75 выздоровели)

- Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)

- Житомирская обл. - 523 (54 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 730 (99 выздоровели)

- Запорожская обл. - 329 (125 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1126 (289 выздоровели)

- г. Киев - 1871 (138 выздоровели)

- Киевская обл. - 1000 (168 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 420 (242 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)

- Львовская обл. - 798 (157 выздоровели)

- Николаевская обл. - 223 (49 выздоровели)

- Одесская обл. - 646 (35 выздоровели)

- Полтавская обл. - 247 (108 выздоровели)

- Ривненская обл. - 978 (149 выздоровели)

- Сумская обл. - 154 (74 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1018 (337 выздоровели)

- Харьковская обл. - 595 (73 выздоровели)

- Херсонская обл. - 161 (80 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 178 (53 выздоровели)

- Черкасская обл. - 342 (147 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2324 (359 выздоровели)

- Черниговская обл. - 77 (15 выздоровели).

Общество Коронавирус

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