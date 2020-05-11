На Сумщине за сутки никто не заболел, никто не выздоровел и никто не умер от коронавируса

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 74 человека.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 36 случаев заболевания, в Сумском районе - 10, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопском районе – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецком районе - 8, г. Шостка - 14, Тростянецком районе - 2, Роменском районе - 1, Недригайловском районе - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 6, Глуховском районе - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1.
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