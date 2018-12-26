В Сумах закрыли контрольно-пропускные пункты

Они, по решению исполнительного комитета Сумского горсовета, работали с 26 марта.
Всего было установлено шесть КПП на въезде в город: на улицах Роменской, Барановской, Косовщинской, Белопольское шоссе, Герасима Кондратьева и Харьковской.
На этих пунктах водителям и пассажирам должны были проверять температуру, проводить опрос на состояние самочувствия. Дежурили на КПП медработники, полицейские и представители Госпродпотребслужбы.
11 мая все контрольно-пропускные пункты закрыты, открыты только биотуалеты, которые устанавливали на КПП, пишет UA:СУМИ.
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