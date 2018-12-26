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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47146

В Сумах закрыли контрольно-пропускные пункты

В Сумах прекратили работу контрольно-пропускные пункты.

Они, по решению исполнительного комитета Сумского горсовета, работали с 26 марта.

Всего было установлено шесть КПП на въезде в город: на улицах Роменской, Барановской, Косовщинской, Белопольское шоссе, Герасима Кондратьева и Харьковской.

На этих пунктах водителям и пассажирам должны были проверять температуру, проводить опрос на состояние самочувствия. Дежурили на КПП медработники, полицейские и представители Госпродпотребслужбы.

11 мая все контрольно-пропускные пункты закрыты, открыты только биотуалеты, которые устанавливали на КПП, пишет UA:СУМИ.

Общество Блокпосты

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