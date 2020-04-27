На Сумщине выплатили не все деньги медикам, борющимся с коронавирусом

Во всех остальных областях не все средства дошли до медиков. В Полтавской области, по его словам, медики за март получили в среднем по 21 тыс. грн доплат.
- Со всеми остальными будем разбираться, - заверил министр.
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