На Сумщине выплатили не все деньги медикам, борющимся с коронавирусом Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, только на Полтавщине перечислили все средства, выделенные медикам, борющимся с коронавирусом, как доплата.

Во всех остальных областях не все средства дошли до медиков. В Полтавской области, по его словам, медики за март получили в среднем по 21 тыс. грн доплат.

- Со всеми остальными будем разбираться, - заверил министр.