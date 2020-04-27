Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00430

На Сумщине выплатили не все деньги медикам, борющимся с коронавирусом

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, только на Полтавщине перечислили все средства, выделенные медикам, борющимся с коронавирусом, как доплата.

Во всех остальных областях не все средства дошли до медиков. В Полтавской области, по его словам, медики за март получили в среднем по 21 тыс. грн доплат.

- Со всеми остальными будем разбираться, - заверил министр.

Общество Доплаты Коронавирус

По тематике

На Сумщине за сутки никто не заболел, никто не выздоровел и никто не умер от коронавируса
Сегодня 10:34

На Сумщине за сутки никто не заболел, никто не выздоровел и никто не умер от коронавируса

По состоянию на 11 мая в Сумской области осталось 154 случая заболевания COVID-19....

Ситуация с коронавирусом в Украине
Сегодня 10:18

Ситуация с коронавирусом в Украине

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 15648 случаев COVID-19, из них 416 за последние сутки....

На Сумщине за сутки 0 подтвержденных случаев коронавируса
Сегодня 09:17

На Сумщине за сутки 0 подтвержденных случаев коронавируса

Об этом сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавирусной инфекции СНБО Украины....

В ОТГ под Сумами рекомендовали закрыть три магазина из-за коронавируса
Вчера 20:35

В ОТГ под Сумами рекомендовали закрыть три магазина из-за коронавируса

Исполком Верхнесыроватского сельского совета рекомендовал закрыть три магазина на территории громады из-за коронавируса....

Кто заболел коронавирусом в Шостке
Вчера 13:08

Кто заболел коронавирусом в Шостке

По данным Сумского областного лабораторного центра в Шостке добавилось еще 2 больных короновирусной инфекцией....

Новости

Ослабление карантина: что начинает работать с 11 мая?
Сегодня 10:05
В Сумах во время ликвидации пожара в жилом доме спасатели эвакуировали 5 человек
Сегодня 13:11
За неделю на Сумщине зарегистрировано 77 ЧП
Сегодня 12:57
Полицейские разыскивают телефонных мошенников, которые выманили у пенсионерки 20 тыс. грн
Сегодня 11:49
На Сумщине выплатили не все деньги медикам, борющимся с коронавирусом
Сегодня 11:00
В Сумах закрыли контрольно-пропускные пункты
Сегодня 10:47
На Сумщине за сутки никто не заболел, никто не выздоровел и никто не умер от коронавируса
Сегодня 10:34
Ситуация с коронавирусом в Украине
Сегодня 10:18
В Сумах посчитали результаты онлайн-забега
Сегодня 09:38
На Сумщине за сутки 0 подтвержденных случаев коронавируса
Сегодня 09:17
Центральный рынок в Сумах продолжают модернизировать
Сегодня 09:11
В Сумах подожгли луг на Косовщине
Сегодня 08:32
view counter

Статьи

Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.