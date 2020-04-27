Полицейские разыскивают телефонных мошенников, которые выманили у пенсионерки 20 тыс. грн В Шостке жертвой телефонных аферистов стала 89-летняя местная жительница.

Вечером на стационарный телефон 89-летней жительницы Шостки позвонил неизвестный. В разговоре он назвался внуком старушки и попросил 12000 долларов США или все имеющиеся у нее деньги. По словам собеседника, он попал в дорожную аварию и ему срочно необходимы средства.

Испуганная пенсионерка согласилась помочь и спросила «внука», как передать сбережения. Тот ответил, что к ней придет его знакомый и заберет их. Мужчина просил ее никому об этом не рассказывать.

На следующее утро ей снова позвонили на домашний телефон. Мужчина назвался знакомым внука и спросил адрес проживания женщины. Та назвала необходимые данные, а сама вышла к подъезду встречать посыльного.

Через некоторое время к бабушке подошел неизвестный, которому она и передала 5000 гривен и 500 долларов США.

Лишь через несколько часов после встречи с «товарищем внука» женщина рассказала о случившемся соседке, а та позвонила дочери пенсионерки. От нее пострадавшая узнала, что с внуком все в порядке, и в аварию он не попадал. Женщина обратилась за помощью в полицию.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производств по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Ведутся поиски злоумышленников.

Правоохранители советуют гражданам не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. В случае, когда просят деньги под разными срочными поводами, первое, что нужно сделать - прервать разговор и положить трубку. Второе - позвонить человеку, который якобы попал в беду или его ближайшим родственникам, и выяснить правдивость полученной от них информации. И главное - ни при каких обстоятельствах не передавать свои деньги незнакомцам, кем бы они ни назывались. Будьте осмотрительны, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.