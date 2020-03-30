За неделю на Сумщине зарегистрировано 77 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 49 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 17 зданий, 1 единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 4 млн 700 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 43 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
Уважаемые граждане! Подчеркиваем, в данный период значительно возросла опасность пожаров в природных экосистемах, будьте максимально ответственными. Помните, сухая растительность вспыхивает от малейшей искры, а возгорание может быстро распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути. Служба спасения призывает вас не выжигать сухостой, прошлогодние листья и мусор! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101». Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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