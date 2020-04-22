В Сумах во время ликвидации пожара в жилом доме спасатели эвакуировали 5 человек 10 мая в 18:06 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоквартирного двухэтажного дома по ул. Привокзальная в Сумах.

О пожаре сообщил житель одной из квартир, который почувствовал резкий запах дыма. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено мебель и технику в помещении кухни, стену на площади до 1,5 кв. м, пластиковое окно и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах. Поскольку перекрытия и стены частично были деревянные, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на шесть рядом расположенных квартир. Одновременно с тушением спасателями была организована эвакуация пяти жителей с 1-го и 2-го этажей задымленного подъезда в безопасное место. В 18:38 возгорание локализовали, а в 19:03 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единиц специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.