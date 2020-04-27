На Сумщине пьяный мотоциклист сбил насмерть инвалида Ахтырской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении 29-летнему мужчине, который совершил смертельное ДТП.

Происшествие случилось 10 мая в 22.53 в с. Камыши Ахтырского района. Двигаясь по ул. Центральная, водитель мотоцикла «Днепр МТ-10» допустил наезд на 71-летнего мужчину, который ехал в инвалидной коляске в попутном направлении по проезжей части дороги. От полученных травм пострадавший скончался.

Сотрудниками полиции установлено, что водитель управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения, а также находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, по предварительным данным, он ехал с выключенной фарой.

В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшего) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.