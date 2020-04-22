В Сумах тушили пожар в общежитии (видео) Сегодня, 11 мая, около полудня в Курском микрорайоне произошел пожар в общежитии (Курская, 125).

Пожарные оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться по другим помещениям, пишет Одиндома.

Как сообщила пресс служба Управления ГСЧС в Сумской области, звонок о пожару на пр. Курский, 125 на линию «102» поступил в 12.55 11 мая.

На место происшествия выехали 5 пожарных автомобилей. В 13.12 огонь удалось локализовать, спасатели попадали в комнату на последнем этаже, где возник пожар, как по лестнице, так и через подъезд. Им пришлось работать в дыхательных аппаратах из-за сильного задымления. В 13.25 пожар был ликвидирован.

Предварительно, причиной стала оставленная без присмотра свеча, которую поставили в комнате для поминовения умершего жителя общежития. Во время пожара никто не пострадал, пишет Sumy.today.